Todos os signos do zodíaco possuem grandes qualidades, mas cada um também precisa passar por aprendizagens complexas para ser alguém melhor. Confira a dura aprendizagem da qual nenhum signo do zodíaco consegue escapar:

Áries

O ariano é corajoso e faz com que seus medos fiquem pequenos a ponto de desaparecer, mesmo assim, ele aprenderá que nada depende apenas dele e que ele não conseguirá superar todos os temores sozinho.

Touro

O taurino permanece firme e seguro de si mesmo nas dificuldades. No entanto, ele aprenderá que a flexibilidade é capaz de fazer maravilhas e ajudá-lo a não aquilo que o machuca mais tempo do que se deve.

Gêmeos

O geminiano sabe que sua facilidade para deixar as coisas de lado o ajuda a encontrar novos caminhos e não se apegar, mas ele aprenderá que nem tudo na vida pode ser tão disperso e que algumas coisas não regressam mais.

Câncer

Por mais que sua estrutura dura por fora e sentimental por dentro o ajude a se proteger, o canceriano irá aprender que isso só vale a pena quando você não deixa de transmitir o que sente e buscar aqueles que o aceitam de verdade.

Leão

O leonino não tem dificuldades de impressionar e expressar sua criatividade. No entanto, ele precisará aprender que para que isso seja realmente sincero, a aprovação das outras pessoas não deve ser buscada.

Vìrgem

Por mais que tudo funcione melhor quando está em seu lugar e o perfeccionismo o faça se destacar, o virginiano precisará aprender que o controle nunca é positivo quando afeta a liberdade e individualidade dos outros.

Libra

Por mais que ser empático e estar atento ao outro seja inspirador, o libriano deve aprender que isso não deve fazê-lo mudar ou se comportar apenas em função das pessoas que está ou onde está.

Escorpião

Por mais que saber controlar sua intensidade emocional o afaste de problemas, o escorpiano deve aprender que reprimir o que sente e seguir o caminho da manipulação pode distanciá-lo de pessoas importantes.

Sagitário

Ter poder de convicção e ser ouvido faz com que sua confiança em si mesmo aumente. No entanto, é preciso aprender a não deixar que isso impulsione o orgulho e a soberba, anulando todas as aprendizagens acessadas.

Capricórnio

O capricorniano deve aprender que ir além das expectativas e cumprir metas o destaca, mas ele não deve deixar suas necessidades emocionais em segundo plano; a felicidade pode e deve ser dentro para fora.

Aquário

Por mais que a liberdade e independência destaquem este signo visionário, ele deve aprender que se importar com os sentimentos mais frágeis das outras pessoas também é uma forma de ser justo e transparente.

Peixes

O pisciano sabe que sempre terá um mundo profundo dentro de si, no qual o sonho e os sentimentos podem ganhar tantas formas que inspiram. No entanto, ele deve aprender a não se isolar das outras pessoas como método de defesa.