Companhia LATAM lança campanha para praias no Brasil e no exterior: passagens promocionais

View this post on Instagram

Naquele momento que você está prestes a decolar, que música vem na sua cabeça? 🛫🎧 Obrigada a @cayketavares pelo clique. . En ese momento que estás a punto de despegar, ¿qué canción te viene a la mente? 🛫🎧 Gracias por la captura a @cayketavares. . What song comes to your mind when you are about to take off? 🛫🎧 Thanks to @cayketavares for the pic.