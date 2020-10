Os 4 clipes infantis que mais fazem sucesso com as crianças

Entre os top 10 dos vídeos mais acessados nas redes sociais, 4 são voltados ao público infantil. Foi o que revelou um estudo realizado pela Winnin Insights, plataforma que mapeia em tempo real novas tendências em vídeos presentes nas redes sociais. O líder desse ranking é o clipe "Baby Shak Dance", que mostra duas crianças fazendo passinhos com um tubarão dançando ao fundo, e tem mais de 6 bilhões de visualizações. Fenômeno no mundo virtual, esse vídeo foi criado por Shawnee Lamb e Robin Davies, dois educadores americanos, nos anos 1990, e desde então já ganhou várias versões, sendo a principal delas produzida em 2015 pela Pinkfong, startup coreana de brinquedos que cria conteúdos infantis. Um clipe baseado na canção de ninar “Brilha, Brilha, Estrelinha” ficou em segundo lugar entre os 10 clipes infantis mais acessados, seguido por um vídeo russo que ensina as cores, e pelo desenho Masha e o Urso, de origem russa também.

A pesquisa analisou cinco categorias – Cinema e TV, Moda e Beleza, Comida, Esporte e Conteúdo Infantil – e esta última é disparada a de maior visualizações médias, principalmente pelos clipes infantis. "Shows", "brinquedos e jogos" e "moda" são os outros tópicos voltados às crianças que também têm boa audiência.

De acordo com a pesquisa, o interesse pelos clipes infantis se deve ao fato de as crianças escutarem músicas repetidas vezes, o que ajuda na memorização. Mas para criar um fenômeno cultural, ressalta o estudo, é preciso mais do que uma boa música. O sucesso de “Baby shark”, por exemplo, uniu educação, família e música, seguindo um “ecossistema de conteúdo com diferentes formatos”. Primeiro, o vídeo foi postado, depois desdobrado em mais assuntos e formatos relevantes. Por fim, outros criadores começaram a produzir clipes infantis sobre o conteúdo original. Desta forma, o vídeo viralizou”, explica o levantamento. “A conexão de música, educação e formatos relevantes é a fórmula para engajar diferentes gerações no contexto atual, trazendo aprendizados para toda a família de uma forma muito mais divertida”, conclui. Abaixo, veja os 4 conteúdos infantis que estão entre os top 10 mais vistos nas redes sociais.

Os clipes infantis mais acessados nas redes sociais

Baby shark dance, clipe mais bem sucedido do Pinkfong, canal coreano que cria músicas infantis, alcançou mais de 6 bilhões de visualizações. O vídeo é apresentado por duas crianças que dançam enquanto um tubarão e outros animais marinhos se movimentam ao fundo do cenário marinho. Johny Johny yes papa, é um vídeo baseado na canção de ninar “Brilha, Brilha, Estrelinha”. Um vídeo contendo a música, postado no YouTube por Loo Loo Kids em 2016, tem mais de 4 bilhões de visualizações. Ovos russos ensinando cores. Neste vídeo produzido por um canal russo, uma voz ensina às crianças as cores em russo. O vídeo foi visto mais de 600 milhões de vezes. Masha e o urso, série de animação russa produzida pela Animaccord Studios. Mostra a vida de uma garotinha de 3 anos que vive em uma casa, em meio à floresta, e seu amigo urso. O desenho usa um estilo de comédia similar a animações mudas, embora tenha pequenos diálogos. Conta com um canal no Youtube, com cerca de 14 milhões de inscritos e mais de 150 milhões de visualizações. Também é transmitido pela SBT, o canal a cabo Boomerang



