WhatsApp: nova função que estará disponível em breve para os usuários

Atualmente em desenvolvimento, o app WhatsApp está implementando um suporte dentro do aplicativo de mensagens.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, com isso, relatar problemas será mais fácil no futuro.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.202.9: what's new?

• Finally screenshots of the official WhatsApp in-app support chat, for a future build.

• WhatsApp explains what's WhatsApp Business, providing some details in a new screen.https://t.co/16BZ53aEGx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 15, 2020