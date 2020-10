Saudável e gourmet: ensinamos como fazer uma abobrinha rosti com 3 ingredientes

A abobrinha é um vegetal fácil de encontrar e repleto de benefícios para a saúde. Segundo o site Viva Bem, do UOL, ela ajuda na digestão, melhora a visão, é excelente para quem tem diabetes e contribui para a saúde cardíaca.

Para aproveitar todos os benefícios, você por ir além do refogado de abobrinha. Você pode, por exemplo, fazer uma abobrinha rosti. Ela leva apenas três ingredientes e é muito simples de fazer. Confira a receita do site “Directo al Paladar” que serva até duas pessoas.

Você também pode se interessar em:

Ingredientes

500 g de abobrinha,

Azeite virgem extra,

Sal,

Recheio a gosto e opcional.

Modo de preparo

Lave e seque bem as abobrinhas. Rale com um ralador. Misture com uma boa pitada de sal e deixe em uma peneira por 30 minutos.

Remova e seque sobre um pano limpo. O ideal é tirar toda a água que pudermos.

Numa frigideira com cerca de 18 cm de diâmetro, aqueça um pouco de azeite, de preferência com fundo grosso e antiaderente.

Adicione a abobrinha. Refogue um pouco e comece a formar uma tortilha, compactando a abobrinha. Deixe a espessura de um dedo.

Cozinhe em fogo médio-baixo por cerca de 15 minutos. Vire colocando um prato na assadeira e volte a dourar o outro lado. Continue cozinhando até ficar bem assada.

Gostou da receita de abobrinha rosti? Compartilhe em suas redes sociais!

LEIA TAMBÉM