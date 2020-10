Os quatro vestidos deslumbrantes que Meghan Markle usou durante seu tempo como realeza

Em maio de 2018, Meghan Markle entrou para realeza após se casar com o príncipe Harry. No entanto, em 1 de abril oficializou sua saída da família, mas seu pouco tempo de realeza não deixou a desejar no quesito estilo. Ela apresentou diversos looks simplesmente deslumbrantes. A editora de moda do Metro Jornal selecionou alguns deles.

70º aniversário do Príncipe Charles em maio de 2018

No 70º aniversário do Príncipe Charles em maio de 2018, Meghan apareceu fabulosa em um vestido rosada de Goat. Ela usava um chapéu Philip Tracy, brincos de diamante e uma pulseira também de diamantes.

Passeio oficial com a Rainha

Meghan apareceu confiante em um vestido branco do seu estilista favorito Givenchy. Durante o passeio oficial com a Rainha, a ex-duquesa investiu no vestido com um decote alto e ombros com capa. Ela ainda investiu em um cinto preto e uma bolsa do mesmo designer.

Homenagem ao 100º aniversário da Força Aérea Real Britânica

A Homenagem ao 100º aniversário da Força Aérea Real Britânica foi outro momento que deixou todos encantados com o estilo de Meghan. Ela apareceu fascinante em um vestido da Dior cor marinho que foi personalizado com o mesmo decote que ela adora.

Primeiro desfile Trooping the Color em junho de 2018

Um vestido encantador e digno de uma princesa foi usado por Megan durante seu primeiro desfile Trooping the Color em junho de 2018. Ela usou um vestido da Carolina Herrera.

