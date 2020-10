Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 19 a 23 de outubro

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

A esperança e perseverança chegam em sua vida e você alcançará os objetivos financeiros que deseja. É importante também buscar equilíbrio em sua vida sentimental e deixar de lado ciúme e raiva.

Evite ser temperamental e começar a discutir sem motivo; a paciência deve ser uma aliada inseparável. Cuide melhor da sua saúde. Seus números da sorte são 07 e 13. Sua vida vai mudar para melhor nos próximos meses.

Você se sentirá muito bem, com energia positiva para conseguir o que deseja. Sua maior compatibilidade será com os signos de Peixes, Leão e Capricórnio para fazer negócios ou iniciar relacionamentos românticos.

Touro

Sua força, especialmente espiritual, aumenta e você se desapega de tudo o que é negativo. Tenha o pé atrás e não confie muito nas pessoas que falam com você de amor com você durante os próximos dias.

Momento de ter força para ultrapassar qualquer obstáculo; estimule suas habilidades e engenhosidade para fazer novos negócios ou mudar projetos profissionais. Tudo de que você precisa para ter sucesso será dado.

Você finaliza ciclos ou relações amorosas e pode iniciar algo novo em breve; apenas tenha em mente que entre um amor e outro é melhor dar um tempo para se entender realmente.

Seus números da sorte são 00 e 21. Você sempre se destaca e seu objetivo na vida é o sucesso, mas tome cuidado com os impulsos excessivos causados pelo seu temperamento.

Gêmeos

Você brilhará. O desejo a vontade de se sentir amado o dominam, mas chega o momento de tomar uma decisão final: dar um passo importante no relacionamento ou dar um tempo para resolver as dúvidas. Não confunda sentimentos com coisas banais. São dias de tomar decisões para ser feliz.

Você pode receber dinheiro extra. Em 21 de outubro sua sorte aumenta com os números 01 e 54. É bom ter atenção com uma possível infecção de pele ou sexualmente transmissível.

Você terá uma mudança positiva em sua atitude e verá a vida de uma maneira melhor. Cuidado com as traições de colegas de trabalho ou ex-parceiros.

Câncer

Você deve manter a força em situações críticas; mesmo que seu signo seja o mais sensível, é preciso impulsionar sua força interior para enfrentar os problemas. Você tomará decisões que mudarão seu destino para melhor.

Seus números são 04 e 26. Momento de ter mais disciplina no que faz e não revelar seus pontos fracos facilmente para que não o ataquem.

Em questões sentimentais, não seja mais tão inseguro e confie em seu parceiro ou em si mesmo. Atualmente, você terá sucesso em posições novas e de maior remuneração. Você terá uma grata surpresa no dia 23 de outubro, apenas evite falar sobre seus planos para que não atrair a inveja.

Leão

Seus números são 05 e 12 e sua sorte vai se intensificar em 20 de outubro. Viagens podem chegar e notícias afortunadas também, especialmente sobre negócios prósperos. Seja mais profissional no trabalho.

Você desconfia de amigos ou familiares; evite falar sobre sua vida privada se acha que eles podem traí-lo ou falar mal pelas suas costas. Se você tem um relacionamento romântico, o desejo de começar uma família pode chegar.

Você continuará com bom humor e continuará sendo a vida das festas. Você deve ter cuidado com seus superiores ou chefes em seu trabalho e tentar colocar tudo em ordem.

Virgem

Seus números da sorte são 06 e 50. Você finalmente concluirá qualquer procedimento legal ou trabalho pendente. Você deve ser mais espiritual para resolver seus problemas pessoais. Não seja tão cético.

Você terá mudanças na vida pessoal e profissional que serão benéficas para sua vida; apenas tente iniciar uma dieta ou regime de exercícios para melhorar sua saúde.

Um amor vai pedir-lhe para retomar o relacionamento. Você terá sorte em 23 de outubro, especialmente no jogo. Para quem analisa estudar novamente, este é o momento ideal. Seu pai está procurando por você para resolver questões importantes.

Libra

Seus números da sorte são 14 e 22. Sua intuição e capacidade de sentir o que pode acontecer em sua vida aumentarão nestes dias; você deve usar toda a sua habilidade para mudar seu destino para melhor.

Você receberá uma surpresa em dinheiro no dia 21 de outubro ou notícias positivas. Momento de ver claramente quem são seus amigos e em quem você pode confiar. Seu signo é muito bom com os amigos e eles podem abusar de você, elimine o negativo em sua vida.

Cuidado com os problemas estomacais e intestinais; não se zangue sem motivo. Evite problemas legais ou de trabalho e resolva tudo o mais rápido possível para que não o prejudique. Sua compatibilidade no amor é maior com os signos de Áries, Câncer ou Peixes.

Escorpião

Seus números da sorte são 16 e 33. O fim de coisas ruins que você arrastou por vários meses chegará. Momento de crescimento econômico e no trabalho; não pare ou desanime porque uma ajuda espiritual o fará avançar sem obstáculos.

Você é uma pessoa reflexiva e ciente do que está acontecendo ao seu redor. Você é um líder natural e pode alcançar posições de poder. No amor, é preciso perdoar e dar a si mesmo a oportunidade de amar e aprender a viver junto do outro.

Seu dia de sorte será 23 de outubro. Você antecipa sua festa de aniversário e recebe uma grande surpresa no amor. Momento bom para iniciar projetos.

Sagitário

Os números da sorte são 23 e 77. Serão dias de abundância e sorte em tudo no trabalho. Momento para assinar bons contratos ou receber ofertas de emprego. Chegou a hora de crescer.

Seja prudente e seja reservado no que faz; evite mostrar suas realizações e o que tem para afastar a inveja alheia.

Você está em fase de formação de relacionamentos e terá dias de encontros com pessoas que são muito compatíveis com você do signo de Áries, Leão ou Aquário. Você terá sorte em 21 de outubro. Quem deseja estudar direito, administração ou arte terá a iniciativa.

Capricórnio

Seus números da sorte são 30 e 56. Momento de força intelectual e habilidade para se antecipar a qualquer situação complicada em sua vida. Você não deve ter medo de agir e ser corajoso nos negócios ou no trabalho.

Se você tem os funcionários da sua área sob sua responsabilidade; trate-os com carinho e inteligência. Na sua vida pessoal ou amorosa pode parecer difícil ter um parceiro estável e os amores distantes sempre chegam. Pense se esta não é uma forma de se sabotar por medo de compromissos.

Você terá mais sorte em 22 de outubro. Você faz alterações em sua casa. Se empenhe em cuidar da saúde física e mental; será muito fácil se adaptar. Você é o pilar da sua família e sempre cuida de tudo, mas não deve esquecer de si mesmo.

Aquário

Seus números da sorte são 15 e 71. Momento de ter cuidado com sua personalidade diante de trabalhos complicados ou situações sentimentais; pare de terminar as coisas mal com seus ex-parceiros ou colegas de trabalho.

Chegou a hora de ser sincero, mas também ter paciência e cautela. Se tiver alguns problemas nos relacionamentos, é preciso evitar torná-los grandes; lembre-se de que na vida existem situações que não podemos controlar.

Você tem a oportunidade de fazer uma viagem. A sorte aumenta no dia 23 de outubro e uma oportunidade de negócio pode surgir. Você muda seu visual. Você deve prestar mais atenção na saúde. Um antigo amor vai voltar à sua vida.

Peixes

Seus números da sorte são 08 e 90. Você terá o sucesso em suas mãos e serão dias de sorte em tudo que você empreender. Este pode ser um momento místico, que irá ajudá-lo a atingir os objetivos da sua vida ou encontrar um caminho que o fará crescer como pessoa.

Você pode comprar algo novo ou fazer uma mudança. Você está no momento ideal para formar um relacionamento estável e encontrar um bom parceiro; sua maior compatibilidade será com os signos de Câncer, Áries ou Gêmeos, só não sabote sua felicidade.

Você terá sorte em 21 de outubro. Seu signo é um grande apoio para a sua família. Você paga uma dívida.