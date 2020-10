Erros comuns que levam ao aparecimento de pontas duplas no cabelo

As pontas duplas não são apenas um problema estético, já que também causam desidratação e rachaduras no cabelo. Geralmente se torna mais presente em cabelos longos. O problema das pontas duplas é muito comum entre as mulheres, e o segredo é cuidar bem da juba para evitar essa situação desagradável. Saiba mais sobre o tema:

Por que as pontas duplas aparecem

Existem várias razões pelas quais as pontas duplas podem aparecer, mas apresentamos as mais comuns, segundo o portal Nueva Mujer:

Uso excessivo de produtos que não são adequados para o seu tipo de cabelo.

Atrito (contato do cabelo com roupas).

Exposição excessiva a fontes de calor.

Uso constante de produtos químicos para permanentes.

Descoloração excessiva.

Abuso no uso de corantes.

Pentes de baixa qualidade que podem quebrar o cabelo.

Cabelo seco.

Como evitar pontas duplas

As extremidades abertas são um problema de cabelo que pode ser evitado em primeira instância usando os produtos certos para o seu tipo de cabelo, bem como com o uso constante de condicionadores, óleos essenciais e máscaras hidratantes.

É necessário evitar, na medida do possível, o uso de chapinhas e secadores de cabelo. Se for necessário usar a chapinha, passe-a por pouco tempo nas pontas.

Se você precisa aplicar produtos químicos no seu cabelo, evite fazê-lo em casa. Nada melhor do que a ajuda de um profissional.

Penteie o cabelo suavemente quando estiver seco como molhado é mais fácil de quebrar.

É importante que você corte as pontas regularmente para evitar mais danos.

Cuide do seu cabelo dos raios solares, pois os efeitos dos raios UV enfraquecem e secam deixando-o mais propenso a pontas duplas.