Adobe lança atualização que corrige duas vulnerabilidades críticas

A popular plataforma de e-commerce Magento, propriedade da Adobe, lançou na semana passada uma nova atualização, como detalhado pela ESET.

O update para Magento Commerce e Magento Open Source corrige um total de nove vulnerabilidades; entre elas, duas são consideradas críticas.

As falhas permitem a execução arbitrária de códigos e o acesso ao banco de dados. Ainda de acordo com as informações, o pacote de atualizações lançado pela Adobe tem prioridade 2.

“Uma atualização que corrige falhas de segurança em um produto que historicamente foi alvo de ataques, mas que por enquanto não existem exploits conhecidos que tentam se aproveitar delas”, detalhou.

