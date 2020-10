5 cuidados que você deve ter para manter um loiro perfeito

Se você escolheu o loiro para o seu cabelo, é importante saber que você precisará de cuidar dos seus fios para evitar mechas amareladas e alaranjadas.

Ter cabelo loiro é sinônimo de tempo para cuidar dele. Esta é a única garantia que você tem para fazê-lo parecer vivo e brilhante. Mas não desista, porque existem fórmulas eficazes que vão ajudá-la a ficar bonita.

Recomendações para manter o loiro perfeito

Produtos especializados

Ao escolher loiro como seu tom de cabelo, é importante ir até a loja comprar uma linha de produtos específicos para o cuidado de cabelo loiro tingido. Shampoo e condicionador devem afirmar claramente que são produtos perfeitos para cabelos loiros.

Máscaras hidratantes

Cabelo loiro requer hidratação extra, por isso é uma boa ideia incorporar máscaras em sua rotina de beleza.

Se você vai comprá-lo em um salão de beleza, tente escolher uma máscara que tenha pigmentos roxos, já que esse elemento neutraliza os tons amarelados e alaranjados indesejados — e também dá brilho, sedosidade e maciez.

Outra opção é usar máscaras com ingredientes naturais que você pode fazer em casa.

Proteção

Ao aplicar calor no cabelo, seja usando uma chapinha ou um secador, opte por cuidar dele com protetores térmicos. Desta forma você evitará que os fios fiquem fracos, secos e quebradiços.

Cuide do sol

Os raios UV interferem na beleza da sua cor loira, tornando-a mais seca. Por isso, é melhor cuidar das mechas com protetores capilares ou cobrir sua juba loira com lenços, chapéus e sempre procurando pontos de sombras para que seu cabelo não sofra os efeitos do sol.

Cuidado com a piscina

Cabelo loiro não é compatível com cloro. Então, se você for para a piscina, é preciso cuidar mais do seu cabelo, pois em muitas ocasiões o cabelo acaba tomando uma tonalidade esverdeada.