5 bourbons entre os mais vendidos para sua adega

A principal diferença entre o uísque e o bourbon é a geografia, embora eles também possuam alguns ingredientes distintos. O uísque foi criado originalmente na Escócia por volta do século 15, como bebida revigorante, destilada por monges e usado principalmente como medicamento para o tratamento de quase todas as doenças. Esse uso, explica a origem do nome whisky ou whiskey, abreviatura de usquebaugh a partir do gaélico uisce beatha que significa "água da vida". Depois disso, a produção de whisky seguiu seu caminho nas casas e chácaras de escoceses comuns e também chegou a todos os países do Reino Unido.

O bourbon (em inglês: bourbon whiskey ou simplesmente bourbon) foi criado no século 18, no condado de Bourbon, Kentucky. Daí vem o seu nome, mas devido a sua cor característica também passou a ser chamado de whiskey. Pela lei dos Estados Unidos, o bourbon deve ser feito com 51% de milho, deve ser livre de quaisquer aditivos como coloração ou aromatizadores (exceto água) e envelhecido em barris de carvalho branco novos e carbonizados por um mínimo de dois anos. A lei foi criada em 1897 tornando a bebida um patrimônio norte-americano.

Selecionamos os 5 bourbons mais populares do comércio eletrônico para você incluir na sua adega e bar. Confira:

1. Whisky Jim Beam White 1 litro







Jim Beam foi fundada em 1795 e tem sido comandada pela família há sete gerações. Bourbon suave, sem cheiro e sabor, perfeito para coquetéis ou puro com gelo. Compre a partir de R$ 108,90.

2. Whisky Bulleit Bourbon 750 ml







Bulleit bourbon era feito com água filtrada pelo calcário e um blend secreto de milho, malte de cevada e alta quantidade de centeio. Mais de um século depois, a receita original foi resgatada e surpreendeu gerações atuais com seu sabor suave e emblemático. O resultado é um blend distinto e surpreendentemente marcante, com um caráter seco e picante. Compre a partir de R$ 139,90.

3. Whisky Wild Turkey 1 litro







Wild Turkey Kentucky Straight Bourbon envelhece por no mínimo 5 anos – mais tempo que outros bourbons de sua classe e tem 40,5% de teor alcoólico. Ele é colocado no barril com graduação alcoólica mais baixa para que após o envelhecimento seja acrescentado menos água, resultando em um paladar de Bourbon mais completo. Compre a partir de R$ 159,00.

4. Evan Williams Bourbon 1 litro







O produto é envelhecido por um período mínimo de quatro anos. Foi classificada como uma das marcas de uísque mais vendidas no mundo. Compre a partir de R$ 169,90.

5. Whisky Jack Daniel's Sinatra Select 1 litro







O Jack Daniel's foi uma das bebidas favoritas do grande nome da música Frank Sinatra. Para celebrar essa lendária amizade, Jack Daniel's lançou o blend especial "Sinatra Select", envelhecido em barris especiais para criar uma bebida com uma rica cor âmbar, um paladar exclusivo e suave. Compre a partir de R$ 689,00.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.