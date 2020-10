Saiba como detectar a otite em seu cachorro

As otites, popularmente chamadas de dor de ouvido, são infecções causadas por bactérias, fungos e ácaros que atingem muitos cachorros porque os pets têm orelhas maiores e mais expostas.

São a terceira causa mais comum de consultas em veterinários, segundo estudos, e podem ser bastante incômodas para os cães.

A otite pode ser:

1 – Externa

É a mais comum que ocorre no tecido do cone externo na orelha do cão

2 – Média

Ocorre depois do tímpano e pode provocar alterações neurológicas, como falta de coordenação e movimentos involuntários nos olhos do cachorro

3 – Interna

É a mais grave de todas e afeta a parte mais profunda do ouvido, já dentro do crânio do animal, e além de alterações neurológicas, pode causar encefalite e levar o pet à morte.

Detecção

A melhor forma de detectar a doença em seu cachorro é prestar atenção nos sintomas, que são coceira persistente, vermelhidão, espessamento da pele, o mau cheiro e a apatia do animal.

É necessário ainda prestar atenção na secreção que sai do ouvido do pet. Qualquer sinal de espessamento da cera, mudança e cor e cheio na secreção ou alteração neurológica em seu cachorro é um alerta para buscar ajuda de um veterinário.

A prevenção ainda é a melhor forma de tratamento. Fazer visitas frequentes ao veterinário e manter as vacinas em dia ajuda a evitar muitos problemas para nossos cães.