Rosto retangular: os cortes de cabelo e a maquiagem que mais te favorecem

A face retangular é semelhante à face oval, mas com características mais retas. A testa é muito larga, e o queixo muito pronunciado. O comprimento do rosto pode ser de até quase o dobro da largura.

Algumas celebridades com esse rosto são Sarah Jessica Parker, Hilary Swank e Angelina Jolie. Se você tem um rosto retangular, nós lhe dizemos os cortes de cabelo e maquiagem que melhor combina com você.

Cortes de cabelo

Primeiro, você deve fugir das tranças, já que elas vão acentuar o comprimento do seu rosto.

Os melhores cortes de cabelo são curtos (sob o queixo para não realçá-lo) e médios.

Os cachos lhe darão volume e você também pode optar por cortes que lhe dão volume nas laterais da cabeça.

Outro dos cortes que mais favorecem esse tipo de rosto é o shag. Ele ajuda a definir e corrigir a parte mais estreita da testa, criando volume para que você tenha um aspecto mais oval e equilibrado.

Maquiagem

O portal Nueva Mujer aconselha como compor esse tipo de rosto.

Um truque é destacar as maçãs do rosto. Procure a abertura da maçã do rosto entre suas bochechas, você pode identificá-lo “absorvendo” as bochechas. Em seguida, com um pincel fino e usando a tonalidade de blush mais escuro do que o seu tom de pele, você desenha uma linha que vai de onde a bochecha afunda até onde a maçã do rosto termina.

Além disso, você deve ter cuidado com a fundação. Para um rosto retangular, é melhor borrar um contorno nas laterais da mandíbula com um tom mais escuro, ou seja, realizar um contorno ao longo da linha do cabelo e nas têmporas.

Para isso, destaque o queixo e as maçãs do rosto e estique a sombra dos olhos, o que pode ajudá-lo a suavizar as características angulares.