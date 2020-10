Remédios caseiros para resolver seus problemas com unhas quebradiças

Se você tem problemas com unhas quebradiças, então tê-las longas e elegantes é um sonho para você. Talvez você tenha experimentado alguns produtos que prometeram ajudá-lo, mas no final acabou em nada. Nesses casos, é melhor recorrer a remédios caseiros e naturais:

Resolva o problema de unhas quebradiças com ingredientes naturais

Limão

Rico em vitamina C, o limão clareia as unhas e remove manchas para deixá-las bonitas. Também promove seu crescimento e as fortalece, por isso é um ingrediente muito útil para suas sessões de manicure.

Você pode cortar um limão ao meio e usá-lo diretamente para esfregá-lo em suas unhas ou pegar uma bola de algodão cheia de suco de limão e esfregar suas unhas por cerca de 15 minutos.

Você também pode deixá-lo durante a noite para o máximo benefício, mas não se esqueça de enxaguar suas unhas na manhã seguinte.

Óleo de coco

Há alguma coisa que o óleo de coco não possa fazer? Não só hidrata as unhas, como também suaviza as cutículas.

Além disso, tem propriedades antifúngicas, por isso é um tratamento perfeito para manter as infecções de pele à distância. Na verdade, é amplamente utilizado em unhas dos dedo do pé e especialistas recomendam aplicá-lo pelo menos uma vez por semana.

Para o tratamento noturno, aqueça um pouco de óleo de coco e aplique-o em cada unha. Deixe-o agir durante a noite e enxágue na manhã seguinte. Se você tem unhas macias, você pode limitar o uso deste remédio caseiro uma vez por semana.

Óleo de alho

Por mais estranho que pareça colocar alho nos dedos, é rico em selênio que tem propriedades para ajudá-lo a resolver seus problemas com unhas quebradiças.

Esfregar um dente de alho no dedo pode ser uma solução, mas o cheiro de assinatura certamente vai fazer você se sentir desconfortável. No entanto, há um remédio caseiro que não só promoverá o crescimento e o fortalecimento das unhas, mas também manterá as cutículas hidratadas.

Aqueça o dente de alho com am algumas colheres (chá) de azeite. Uma vez que o óleo tenha absorvido todas as propriedades benéficas do alho, remova-o do fogo e deixe esfriar. Coe o óleo em uma tigela e aplique-o em suas unhas como um tratamento noturno todos os dias.