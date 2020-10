Para quem ama agridoce: receita de cheesecake japonês com 3 Ingredientes

O cheesecake japonês é uma receita muito simples de fazer e tem um toque agridoce. Quem gosta de queijo, vai se surpreender. Veja como fazer com a receita do site “Guia Infantil”.

Ingredientes

3 ovos

120 gramas de chocolate branco

120 gramas de cream cheese

Modo de preparo

1. Separe as gemas das claras . Guarde as claras em um recipiente com filme plástico na geladeira.

2. Pré-aqueça o forno a 170 graus.

3. Coloque o chocolate branco em uma tigela e derreta em banho-maria (colocando a tigela com o chocolate em cima de uma tigela de água fervente). Cuidado ao colocar a tigela com o chocolate em uma panela grande com água. Tenha cuidado para não espirrar quando ferver. Para evitar isso, não coloque muita água.

4. Despeje o cream cheese na tigela de chocolate e mexa bem.

5. Agora adicione as gemas e misture tudo muito bem.

6. Bata as claras que reservou na geladeira. Quando estiverem para nevar, acrescente-os à mistura anterior e mexa.

7. Forre uma forma de bolo com papel vegetal e um pouco de óleo. Despeje a mistura para bolo na assadeira e coloque-a em cima da assadeira. Despeje um pouco de água quente na bandeja.

8. Asse o bolo a 170 graus por 15 minutos. Após esse quarto de hora, abaixe a temperatura do forno para 160 graus e deixe agir por mais 15 minutos. Por último, desligue o forno, mas não retire o bolo. Deixe agir por mais 15 minutos.

9. Agora você pode tirar do forno.

