Os signos que formam casais quentes, mas que podem fracassar devido às diferenças

Alguns signos do zodíaco podem formar casais que experimentam uma conexão intensa e com muita química. No entanto, suas diferenças nem sempre permitem que o relacionamento dê certo. Confira quais são:

Áries e Peixes

Ambos são apaixonados e ardentes quando iniciam um romance. No entanto, a forma em que vivem os sentimentos e o cotidiano é extremamente diferente. Enquanto o pisciano está atrás de sensibilidade e afeto, o ariano se deixa levar pela impulsividade, novas experiências e pode colocar a coragem acima de tudo. A convivência não será fácil.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Gêmeos e Câncer

Podem se estimular muito intelectualmente de uma forma que surpreendem um ao outro e criam uma química intensa, formando uma companhia que deseja estar próxima. No entanto, o geminiano costuma se comunicar a partir da razão, enquanto o canceriano colocará sempre o coração como guia. Podem terminar julgando muito um ao outro ao invés de buscar soluções para os problemas.

Escorpião e Sagitário

Ambos gostam de descobrir novas experiências e podem se entusiasmar ao conhecer alguém que está aberto a viver as sensações intensamente. A química pode surgir rápido e aumentar a cada encontro. Mesmo assim, o escorpiano tende a levar as coisas para um lado mais profundo e sentimental, enquanto o sagitariano não gosta de dramas e prefere seguir em frente com liberdade. Essas diferenças são negociáveis, mas tendem a desgastar as coisas se não forem levadas com maturidade.