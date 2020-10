Novo recurso que está chegando ao aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em uma grande novidade para os usuários. A melhoria deve ser liberada ainda este ano para os sistemas Android e iOS.

Como detalhado pelo site WABetaInfo, a plataforma desenvolve um recurso que permite utilizar uma mesma conta em mais de um aparelho.

Como já revelado anteriormente, a grande novidade está em desenvolvimento avançado, sugerindo um lançamento muito próximo.

Com uma sincronização, a função permite até 4 dispositivos na mesma conta simultaneamente, voltado principalmente para a versão business.

Além disso, a plataforma também desenvolve um aplicativo para iPad, que será lançado após a ativação do recurso principal (vários dispositivos).

Com isso, o usuário poderá utilizar o WhatsApp no iPhone e no iPad ao mesmo tempo, por exemplo. Confira:

WABetaInfo

