Arqueólogos descobrem geoglifo com formato de gato em Nasca

Famosa pelos geoglifos gigantes que até hoje são estudados por arqueólogos no mundo todo, cientistas informaram que descobriram um novo desenho na planície de Nasca, no Peru.

O novo geoglifo tem o formato de um gato gigantesco, com 37 metros de extensão que ao que tudo indica tem pelo menos 2,2 mil anos.

A informação foi confirmada pelo Ministério da Cultura do Peru.

De acordo com os arqueólogos que fizeram a descoberta, a erosão no local e a poeira acumulado com o vento dificultavam a visão do novo desenho.

De acordo com o Ministério, a representação de gatos é comum na cerâmica e nos tecidos da sociedade paracas, cultura pré-incaica que se desenvolveu na costa sul do Peru entre 700 a.c. e 200 d.c. (Com 24h)