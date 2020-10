Os signos que nem sempre se importam com os desejos do parceiro

Alguns signos do zodíaco podem ter dificuldade em trabalhar em equipe no relacionamento e não se importam tanto com aquilo que o parceiro também deseja. Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser bastante individualista e não levar em conta aquilo que o parceiro quer. Ele está muito conectado com os próprios desejos e pode se distanciar de aspectos emocionais importantes. Mesmo que seja ótimo para tomar a iniciativa, muitas vezes a chave de transformar a relação em algo muito mais construtivo está em suas mãos e ele não percebe.

Gêmeos

O geminiano pode ser muito atento com suas amizades, mas isso nem sempre é transferido para as suas relações amorosas. Ele pode deixar algumas necessidades sentimentais do outro passar batido mesmo após elas serem colocadas sobre a mesa, pois se questiona muito se este também é o seu desejo. Sendo assim, ele tem um grande problema com se decidir e tentar estabilizar as coisas com atitudes concretas.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano gosta de tomar as rédeas do compromisso, mas pode falhar ao se conectar com os sentimentos e necessidades do outro. Ele pode tentar achar soluções práticas e tentar provar a eficácia dos seus métodos, quando simplesmente poderia ser mais empático e se colocar no lugar do outro.

Aquário

O aquariano tende a ser desapegado em todos os tipos de relações. Construir uma intimidade que consiga entender as necessidades ou desejos do outro é algo complexo e que ele evita se sentir sua liberdade individual em jogo. Por isso, a sintonia e compatibilidade com o parceiro é determinante, pois custa bastante corresponder ou se preocupar com o que não importa para ele.