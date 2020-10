Os signos que formam casais que podem dar trabalho, mas se atraem intensamente

Alguns signos do zodíaco são capazes de se atrair de forma muito intensa e decidir embarcar em um relacionamento, mas isso não significa que a convivência não dará trabalho. Confira quais são:

Áries e Virgem

Um consegue surpreender o outro e podem ter uma química física difícil de não notar. São opostos em muitas coisas, mas ambos tentam sempre impor o que acham certo. O grande problema está no ritmo e finalidade que cada um busca no relacionamento; a personalidade estável e voltada para o futuro baterá de frente com a forma intuitiva e impulsiva que o ariano gosta de viver a vida.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Touro e Escorpião

A atração e a química sexual podem ser fortíssimas, mas existe um desequilíbrio sobre o poder que sempre causará tensão. Os dois acabam tentando se dominar, ao invés de se ajudar e complementar na relação. A paixão não será tranquila enquanto não entenderem que a finalidade de um relacionamento não é “possuir” ao outro.

Aquário e Leão

A atração entre estes dois pode ser muito intensa e se complementa ainda mais quando ambos sabem o que querem e para onde desejam ir. O entusiasmo também é forte. No entanto, apesar do carisma especial que interliga esse casal, eles podem ter diferenças ao viver a intimidade e conexão amorosa, algo que só pode ser resolvido quando um se abrir para os sentimentos do outro com paciência.