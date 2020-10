Os signos do zodíaco podem voltar a ter contato amores do passado

Durante este fim de semana e a próxima semana, alguns signos do zodíaco podem acabar entrando em contato com amores do passado de alguma forma. Confira quais são:

Touro

O momento de construir conexões e relacionamentos de forma muito divertida e repleta de descobertas pode acabar se cruzando com o passado. A volta de pessoas que já não fazem mais parte do seu presente pode acontecer, especialmente por mensagens. É preciso não se deixar iludir.

Câncer

Você pode se concentrar no romance e experimentar não só alguns pensamentos voltados para o passado, como a volta de conexões românticas que não funcionaram ou seguiram adiante por algum motivo. É preciso manter as energias elevadas com bons pensamentos e se conectar com a intuição para tomar boas decisões.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Enquanto alguns escorpianos experimentam mais intimidade e profundidade nos relacionamentos atuais, a mente de outros pode divagar por questões importantes do passado. É possível que a vontade de voltar a reviver amores desperte, mas é preciso levar este impulso com calma, reflexão e muita intuição.

Capricórnio

Confrontos dentro de si e uma comunicação desalinhada podem levar a cair em pensamentos destrutivos ou muito focados no passado. É possível que alguém retome o contato ou que você queira esclarecer assuntos de relacionamentos antigos. É preciso refletir sobre a sua responsabilidade por alguns acontecimentos e não se deixar iludir, analisando tudo muito bem antes de tomar qualquer atitude.