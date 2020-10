Aprenda a fazer deliciosas bolachas caseiras com somente 3 ingredientes

Perfeitas para o café da manhã ou da tarde, estas bolachas são feitas com leite condensado. Veja como fazer com a receita do site Cookpad.

INGREDIENTES

500 g farinha comum

250 g manteiga ou margarina (vegetal)

1/2 lata leite condensado

MODO DE PREPARO

Misture todos os ingredientes até ficarem integrados com um garfo e depois com a mão. Pegue a massa e molde em formado circular. Unte com manteiga uma forma e leve ao forno pré-aquecido, cozinhe a 170 graus por 15 a 20 minutos. Eles ficaram brancas acima e douradas abaixo.

