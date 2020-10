Rodada decisiva da Liga Brasileira de Free Fire acontece neste fim de semana

Acontece neste fim de semana, dias 17 e 18 de outubro, a rodada decisiva da 3ª Etapa da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) Série A.

As 18 equipes que integram a elite do Free Fire no Brasil lutam por uma das doze vagas para a Final, marcada para 31 de outubro e 1º de novembro.

Como revelado pela Garena, a premiação total da LBFF é de R$ 100 mil.

“Realizada totalmente online e com transmissão no YouTube e na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, a 3ª Etapa da LBFF teve momentos de altos e baixos para equipes conhecidas do cenário”, detalhou.

Com informações da Garena

