Recente atualização beta do WhatsApp para Android revela duas novidades em desenvolvimento

Uma recente atualização beta do WhatsApp, para o sistema Android, revelou duas novidades em desenvolvimento.

De acordo com o site WABetaInfo, primeiramente, o WhatsApp está lançando um novo pacote de adesivos chamado ‘Baby Shark’.

Além disso, a plataforma também trabalha em uma nova função, que permite encontrar rapidamente o ‘adesivo perfeito para qualquer situação’.

O recurso permite digitar termos específicos para encontrar stickers. Com isso, aparecerá um novo ícone de pesquisa.

Conforme detalhado, a liberação para usuários beta ocorre de forma gradativa. Confira postagem:

