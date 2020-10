‘Promoção Halloween’ da PlayStation Store termina em novembro

A nova ‘Promoção Halloween’ da PlayStation Store (PS Store) termina no mês de novembro, como revelado pela Sony.

“Ajude a conectar o mundo na aventura futurista Death Stranding, ou explore e sobreviva no game de sobrevivência e terror de mundo aberto, Days Gone”, comentou.

“Vários títulos participam desta nova promoção, então mesmo se você preferir ficar bem longe do terror, há vários descontos para você”.

Ainda de acordo com as informações, a promoção termina no dia 03/11. Clique aqui para conferir a lista completa dos jogos participantes.

Com informações da Sony

