Nasa vai transmitir AO VIVO a missão da sonda Osiris-Rex ao asteroide Bennu

Nesta próxima terça-feira, a sonda Osiris-Rex realiza missão para coletar amostrar do asteroide Bennu, que atualmente orbita a Terra a cerca de 322 milhões de quilômetros.

A Nasa, agência espacial norte-americana, vai transmitir ao vivo a missão pelo seu site, a partir das 18h (horário de Brasília).

Antes disso, a partir das 14h, a Nasa já estará transmitindo a missão pelo Twitter oficial.

O asteroide Bennu é composto por matéria formada no início do sistema solar e os cientistas acreditam que seu estudo pode ajudar a explicar a origem da vida na Terra.

TAG is six days away. I repeat TAG is SIX days away!

Mark your calendars and join me and my team for the adventure on Oct 20. The live broadcast starts at 5:00 pm EDT and touch down is scheduled for 6:12 pm EDT.

More details and events here: https://t.co/GZmHW4lV2C pic.twitter.com/4aLUPGX4gP

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 14, 2020