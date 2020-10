Maionese caseira: veja como fazer com apenas 3 ingredientes

A maionese é o produto perfeito para lanche e para uma variedade de receitas. Você pode fazê-la em casa com apenas 3 ingredientes. Confira a receita do site “Cookpad”.

Ingredientes

dois ovos

Óleo

Sal a gosto

1 suco de limão

Modo de preparo

Coloque tudo no liquidificador menos o óleo. Depois disso, comece a bater sem parar. Abra a tampa e comece a adicionar cuidadosamente o óleo em um fio até que ele esteja coberto no centro da maionese. Com a ajuda de uma colher mexa cuidadosamente. Quando pegar consistência está pronto.

