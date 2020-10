Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 18 de outubro de 2020

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de desapego e gratidão pela vida; chegou a hora de abrir mão do que não é para você e iniciar um novo ciclo. Em relação à gratidão, é hora de devolver um pouco do que a vida lhe deu, então você deve ser mais generoso as pessoas, pois assim sua abundância se multiplicará.

Neste fim de semana você estará ocupado com trabalho ou pendências, então você terá que administrar bem seu tempo e colocar em ordem tudo o que puder.

Seus números da sorte são 09 e 21, e em particular você terá três dias de muita atividade nos quais sentirá vontade de viver o melhor da vida. Apenas se afaste de um relacionamento tóxico do passado que pode trazer problemas.

Touro

Chegou a hora de começar um novo trabalho e se reinventar de todas as formas; voltar a estudar, começar a planejar um negócio e dar um tempo para si mesmo é importante.

Durante este fim de semana você fará uma viagem ou visitará pessoas importantes. Você se resolve no amor e pode decidir decide ficar sozinho por um tempo.

É importante cuidar melhor da saúde. Tenha cuidado com o que fala ou aconselha; lembre-se que nem todos aceitam bem essas opiniões, por isso guarde os seus comentários até que eles sejam perguntados. Seus números da sorte são 03 e 21, e você terá três dias de bom humor.

Gêmeos

Momento de amadurecer em sua vida pessoal e refletir bastante para avançar em seus objetivos. Seu signo muda constantemente e de aprender a ser mais criterioso e razoável, especialmente nas relações.

Se concentre na sua paz interior e não procure problemas onde não existem. No trabalho, evite conflitos e fofocas. Neste final de semana você terá atividades com pessoas que ama.

A proposta para um negócio ou a iniciativa pode ajuda a melhorar a vida financeira. Seus números da sorte são 06 e 77. Para os solteiros serão dias de muito novas paixões e aventuras.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Você é a inspiração daqueles ao seu redor, então deve manter boas atitudes e ser um líder natural para ajudar os outros. A boa sorte estará ao seu redor e você se sentirá realizado com suas conquistas.

Passeios pela manhã com os primeiros raios do sol ajudam a carregar as energias e se sentir renovado; com isso você alcançará um novo despertar do otimismo em tudo.

Neste fim de semana você vai mudar ou consertar coisas em casa. Às vezes seu signo é preguiçoso para cumprir suas responsabilidades na hora certa e você deixa para depois, mas você deve estar mais organizado para se sentir mais realizado.

Um novo amor fará um convite. Uma oportunidade de morar fora do seu país pode chegar. Seus números da sorte são 04 e 33.

Leão

Seu signo passa por decisões complicadas e que você deve enfrentar para mudar seu destino. Não tenha medo, pois a força espiritual estará ao seu lado o tempo todo para superar as dificuldades que surgirem.

Este é o seu momento de ganhar motivação no local de trabalho ou iniciar novos projetos e negócios. Você continuará estável com seu parceiro e um amor do passado o procurará; é melhor encerrar esse ciclo e focar no presente, pois é preciso amadurecer.

Você terá sorte com os números 13 e 29. Tente branco para que a abundância chegue até você. Este fim de semana dedique-se a resolver todos os seus assuntos pessoais.

Virgem

Você terá sorte em todos os sentidos. Apenas tente controlar sua personalidade forte em situações difíceis e seja uma pessoa melhor para seguir em frente em sua vida.

Você vai atingindo seus objetivos passo a passo e isso é ótimo. Uma boa oportunidade de trabalho pode surgir e você não deve falar disso para todos para não afastar a sorte.

Oportunidades para ter uma relação amorosa mais formal podem surgir e você deixa de lado os tempos de vários amores ao mesmo tempo. A hora de ter compromisso e amadurecer está chegando.

Você vai ter sorte neste domingo com os números 02 e 19 e o vermelho atrai paixão. Tenha cuidado com quedas na rua.

Libra

Você continua ou pode atrair uma boa maré de sorte econômica. Momento de ter paciência, pois em breve a recompensa por tanto esforço em tudo o que tem feito será recebida.

Tenha mais cuidado com a inveja; carregue um pouco de prata para eliminar todas as energias negativas. É hora de começar a pensar naquele negócio que pode mudar sua vida ou nas mudanças de emprego que podem fazê-lo mais feliz.

Cuidado para não negligenciar seu relacionamento amoroso. Você recebe um convite e pode se divertir. Você compra roupas e muda seu visual. A sorte com os números 26 e 33 virá e o amarelo atrai proteção.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Você deve dar prioridade aos seus planos e não se deixar derrotar por nenhum comentário que terceiros façam. Finalmente chegou sua oportunidade de grandes realizações pessoais e profissionais.

Os momentos ruins ficaram para trás, você deve injetar força positiva em seu trabalho e objetivos para avançar; evite ficar sentimental e triste com o passado.

O amor estará cada vez mais próximo e um passo importante será dado no relacionamento. Não deixe a oportunidade passar; é sua vez de viver a dois e ser feliz. Momento bom para voltar a estudar e fazer um curso, especialmente se você gosta de publicidade ou comunicação. Pense no futuro.

Você terá sorte neste domingo com os números 30 e 99. Tente usar a cor azul para atrair sorte e abundancia em sua vida.

Sagitário

Hora de deixar para trás aquele amor tóxico e amigos que só se aproximaram por interesse e não contribuíram em nada para sua vida; são tempos de crescer, amadurecer e viver a pessoal de melhor forma.

Você está constantemente cometendo erros em suas decisões amorosas e isso só mudará com o amadurecimento. No amor, alguém com muita luz virá até você e o encherá de paz; é preciso valorizar isso e começar a apreciar os sentimentos.

Tente falar mais com a sua família. Você terá sorte neste sábado com os números 06 e 34. As cores verde e amarelo atraem sorte. Durma mais, pois seu corpo precisa se reabastecer de energia.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

Momento de levar seus problemas a sério, mas não deixar o mau-humor arruinar suas conquistas, principalmente no amor. É importante buscar a serenidade.

Uma mudança no trabalho vai acontecer em breve, então você deve estar pronto para recebê-la e não se envolver com pessoas tóxicas que só afetam você. Dê um tempo para si mesmo ou faça uma viagem para renovar as energias.

Conflitos financeiros podem surgir e você deve ter calma para resolver. Um amor pode se afastar da sua vida. Você terá sorte neste sábado com os números 30 e 45. Cuide mais da saúde.

Aquário

A luz estará do seu lado neste momento e todos os seus objetivos são alcançados da melhor maneira, apenas tente não comentar sobre seus sucessos e conquistas para não atrair inveja.

O amor de alguém de Áries, Sagitário ou Leão entrará em sua vida e pode ser de forma duradoura; você apenas tem que ser você mesmo e não sabotar o relacionamento.

No trabalho, procure não discutir com seus superiores para que depois não haja problemas. Você pede alguns dias de férias para descansar e tudo sairá bem. Um presente inesperado chega até você.

Você terá sorte neste domingo com os números 07 e 15. O azul e branco contribuem para que a abundância entre na sua vida. Você manda algo para o conserto.

Peixes

Você não deve mais se desfazer da sorte ao se sabotar com pensamentos negativos. Esses dias podem ser abundantes e de agradáveis ​​surpresas, mas também depende de você.

Enfrente situações de amor e não tenha medo do que os outros vão dizer; seu signo é muito forte para ir atrás do que quer e é hora de ficar com aquela pessoa que te faz feliz. Lembre-se de que seu signo é compatível com Áries, Câncer e Libra.

Uma oportunidade de negócio ou projeto que pode ajudar na vida financeira surgirá e será muito positiva.

O vermelho é sua cor da sorte junto com números 06 e 53. Você vai iniciar uma nova etapa da vida em todos os sentidos e deve aprender a ser mais positivo diante das mudanças.