Cremes à base de idade: um guia para investir no tratamento de beleza certo

O segredo da beleza duradoura não está em nenhum remédio mágico, mas no cuidado oportuno da pele. Por isso, aqui estão algumas dicas para aprender a cuidar da sua pele em diferentes estágios da sua vida.

Aos 20: combater a acne e o envelhecimento

Um erro comum no qual muitas mulheres caem é pensar que a juventude é uma espécie de escudo protetor e que elas não precisam cuidar de sua pele. Erro! É nesta fase que a pele deve começar a ser cuidada do envelhecimento precoce, poluição e todos os fatores que podem danificá-la, como a luz solar.

Aqui você deve estabelecer uma rotina de beleza adequada que contemplou: limpeza profunda, esfoliação e hidratação. Se sua pele é propensa à acne, o ideal é consultar um especialista que recomenda produtos adequados que não sejam agressivos à sua pele. Um ponto fundamental é que você sabe que tipo de pele você tem e com base nela você pode fazer a escolha de produtos que estão de acordo com ela.

Aos 30: minimizar a perda de elasticidade da pele

Não é que aos 30 um tipo de “botão de destruidor” seja ativado e de repente aparecem os sinais de idade, secura e falta de luminosidade. O que é fato é que a pele começa a perder elasticidade, hidratação e rugas estão mais irritadas.

Você precisa de um aliado para ajudá-lo a neutralizar esses efeitos. Aqui a importância de conhecer seu tipo de pele é reforçada. Se você ainda não sabe que precisa resolvê-lo imediatamente, pois sua pele pode estar sofrendo o estrago da má maquiagem ou da má hidratação.

Ir para a cama sem remoção de maquiagem não é permitido, especialmente porque a má limpeza facial começará a levar sua conta mais cedo do que você imagina.

Lembre-se que uma vez que sua pele está limpa, ela precisa de algo para hidratá-la enquanto você dorme, então você deve procurar um hidratante à noite.

Aos 40: “ouça” sua pele

Nesta fase é vital “ouvir” o que nossa pele precisa. E dizemos isso porque, em muitas ocasiões, amigos e familiares parecem saber melhor do que fazemos o que precisamos. Tente não ser guiado pela última tendência de beleza e, se você está aplicando um novo produto, faça um pré-teste que lhe diz que você não é alérgico aos ingredientes que contém.

Especialistas recomendam não exagerar na aplicação de produtos de cuidados com a pele, pois há risco de gerar uma reação alérgica. O ideal é procurar um creme com um poderoso efeito hidratante que contenha em sua fórmula de retinol ou ácido glicólico.

Também é fundamental não perder de vista que, embora seja necessário proteger-se dos raios UV, devemos nutrir nossa pele com vitamina D através de pequenos banhos de sol.

50 ou mais: hidratar em profundidade

Por nada no mundo você deve deixar de lado sua rotina de beleza. Só porque as rugas são mais marcadas não significa que você deve negligenciar sua pele. Aposte em um dia creme e uma noite e não se esqueça de usar um produto com fator de proteção solar (FPS).

Mantenha sua pele hidratada com um creme cuja fórmula é feita de retinóides. Eles vão ajudá-lo a suavizar linhas finas e manchas escuras, bem como impulsionar uma renovação celular.

Não se esqueça de escolher produtos com alto teor de vitaminas, pois eles ajudarão a evitar danos causados por radicais livres. Aposte em cremes contendo glicerina e niacinamida, um ingrediente que ajuda a melhorar a barreira natural de umidade da pele.