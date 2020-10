5 raças de cães pastores

Os cães pastores, como o próprio nome já diz, são raças que foram criadas para ajudarem seus donos a pastorear e a proteger os rebanhos de gado e de ovelhas.

A maioria das raças é um cruzamento de cães de caça com animais com características mais domésticas, que culminaram em cachorros muito inteligentes e bastante obedientes.

Com o fim dos pequenos rebanhos domésticos, passaram a ter outra finalidade, como cães policiais, para guardar residências e também para ajudar buscas com bombeiros.

Veja 5 raça de cães criados para serem pastores:

1 – Pastor Alemão

Leal, inteligente e disciplinado, os pastores alemães surgiram na Alemanha como cães pastores, mas com a industrialização do século XIX perderam a função e passaram a ser utilizados como cachorros de guarda e proteção policial.

2 – Border Colie

Criado para pastorear ovelhas, o Border Colie é um cão muito inteligente, que aprende novos truques rapidamente, ágil e independente. Como tem muita energia, necessita de muita atividade física.

3 – Ovelheiro Gaúcho

Raça brasileira surgida no Rio Grande do Sul para pastoreio de ovelhas e gado. É o resultado do cruzamento das duas raças anteriores (pastor alemão e border colie), que resultou em um cachorro inteligente, disciplinado e leal ao seu dono.

4 – Boiadeiro australiano

Criado para pastorear gado, é um cão de médio porte com bastante coragem e energia que gosta muito de correr e late para direcionar o rebanho ou para avisar seu dono sobre qualquer perigo no local. É também conhecido como blue heeler.

5 – Welsh corgi Pembroke

Com pernas curtas e o corpo avantajado, o corgi tem o costume de morder o calcanhar dos animais para obrigá-los a andar. É uma raça de pequeno porte, dócil, mas muito ágil e protetora.