PlayStation Store: os jogos mais baixados durante o mês de setembro

A Sony divulgou, recentemente, os títulos mais baixados da PlayStation Store (PS Store) do mês de setembro deste ano.

“O jogo PS4 favorito do mês passado, dominado pelo esporte, foi FIFA20, que continua oferecendo horas e horas de diversão, sozinho ou com seus amigos do mundo todo”, detalhou.

“Em segundo lugar, mais futebol! eFootball PES 2021, com suas ligas, times, jogadores e estádios é um outro título excepcional para amantes do esporte nacional. Fechando o top 3 do mês passado temos Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.

Além disso, também foram divulgados outros jogos que fazem parte do top 10 de setembro da PlayStation Store em várias categorias.

Com informações da Sony

