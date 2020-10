Os signos do zodíaco que causam decepções marcantes no amor

Alguns signos do zodíaco nem sempre decepcionam no amor, mas quando vão por esse caminho acabam fazendo isso de forma marcante, causando desilusões difíceis de esquecer.

Gêmeos

O geminiano pode se entusiasmar e guardar suas melhores palavras para a conquista. Ele irá usar tudo o que tem em comum para criar algo íntimo e divertido, mas também fará muitas promessas que jamais serão cumpridas. Suas emoções também são difíceis de acessar e ele não refletirá em como sua indecisão pode machucar os sentimentos dos outros com facilidade.

Escorpião

O escorpião pode atrair e logo ir para questões mais profundas nos relacionamentos, o que muitos não costumam fazer por medo. Ele mantém uma conexão íntima e enriquecedora que parece transparecer o maior tipo de sinceridade e dedicação. No entanto, sua intensidade emocional também pode fazê-lo mudar drasticamente e agir impulsivamente com pouca consideração, mostrando um caráter manipulador que estava oculto.

Confira mais sobre signos do zodíaco e relacionamentos:

Capricórnio

O capricorniano pode parecer muito estável e fiel a fazer as coisas de maneira correta. Por isso, quando decepciona pode pegar de surpresa e agir de forma muito fria, colocando os sentimentos das outras pessoas em segundo plano sem remorso. Alguns parecem esquecer as próprias palavras e atuam como se fossem alguém completamente diferente do que demonstrava antes.

Sagitário

O sagitariano pode transmitir muita intensidade na forma em como se relaciona, mostrando e descobrindo novos mundos com o parceiro em uma atmosfera encantadora. Como bom signo de Fogo, sua chama queima rapidamente e ele pode ter problemas em buscar estabilidade ou mudar completamente de ideia, prioridades e forma de ser com a pessoa. Tudo isso pode causar ilusões difíceis de superar.