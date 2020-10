Moda: os tons terrosos estão com tudo e a blogueira Camila Coelho prova isso

Com mais de 8 milhões de seguidores, a blogueira Camila Coelho sabe o que é tendência de moda como ninguém. Em sua última foto, ela compartilhou um look incrível e que apresenta o que está em alta no outono dos Estados Unidos: tons terrenos.

Eles são perfeitos para quem quer deixar um pouco o pretinho básico de lado. Além disso, apresentam um ar de conforto e elegância (sem falar no estilo, certo?).

Geralmente, a tendência é utilizada em look monocromático, mas você também pode usar a criatividade e fazer uma composição diferente de cores.

A Camila Coelho, por exemplo, investiu em um vestido longo e de manga longa, com uma bota preta, um colar e um chapéu com uma tonalidade mais clara. O que você achou do resultado?

