Experimente estas 3 máscaras caseiras perfeitas para qualquer tipo de problema de cabelo

Muitas vezes, as máscaras caseiras de cabelo são esquecidas porque a maioria das pessoas está concentrada na pele. Porém, elas são tão eficazes quanto simples de realizar. E, se você adicionar os poderosos nutrientes do leite, ficam ainda melhor. Saiba mais com estas dicas do portal Nueva Mujer:

Máscaras caseiras para cabelo com leite

Para se livrar da caspa

1 xícara de leite

2 colheres (sopa) de linhaça esmagada

1 colher (chá) de suco de limão

Misture todos os ingredientes em uma tigela até obter uma pasta. Aplique-a no cabelo, da raiz às pontas. Deixe agir por uma hora e enxágue com água morna. Use esta máscara duas vezes por semana.

Para condicionar seu cabelo

1 xícara de leite

1 colher (sopa) de azeite

Aplique a mistura de leite e óleo para limpar o cabelo úmido e deixe agir por 30 minutos. Enxágue com água morna até que a mistura seja completamente removida.

1 xícara de água

2 colheres (sopa) de suco de limão

Agora, use esta água com limão para dar uma última lavagem.

Repitas esses dois passos uma vez por semana.

Para deixar seu cabelo liso

1 xícara de leite

1 ovo

2 colheres (chá) de azeite

2 colheres (chá) de manjericão moído

3 colheres (chá) de gel de babosa

Misture todos os ingredientes em um liquidificador até ficar homogêneo. Aplique o preparo em seu cabelo, da raiz às pontas, e deixe agir por cerca de uma hora. Você também pode cobrir seu cabelo com uma toalha para melhores resultados. Em seguida, lave-o com água morna e um shampoo suave.

Por que o leite é bom para o cabelo

É carregado com muitos minerais e vitaminas que são bons para o seu cabelo, como zinco, vitamina E, B5 e D e ácido láctico.

Os ácidos graxos no leite podem lhe dar cabelos saudáveis e macios sem frizz. Também tem propriedades antibacterianas incríveis, tornando-se um excelente ingrediente para combater infecções no couro cabeludo que causam caspa e coceira.