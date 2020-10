Ao mestre com carinho: 5 itens para presentear o professor no seu dia

Se você está lendo esse artigo é porque um professor passou pela sua vida. Se você está usando um smartphone, é porque centenas de pessoas em centenas de lugares passaram por um professor. Seja para simplesmente aprender a ler ou para desenvolver tecnologias mais modernas, nada disso seria possível sem a atuação de um professor.

No país, o Dia do Professor acontece desde 1947 em 15 de outubro numa referência ao decreto imperial de Dom Pedro I, que criou o ensino elementar no dia 15 de outubro de 1827. Fora do Brasil, a data é mais recente e foi criada em 1994 pela UNESCO para o dia 5 de outubro.

Mesmo com as escolas fechadas por causa da pandemia de covid-19, todos os dias milhares de professores continuam entrando em nossas casas no esforço de dar prosseguimento às aulas e ensino de nossas crianças.

Selecionamos 5 itens, entre livros, material escolar e utensílios, que podem ser um presente para esse profissional tão importante ou para quem quer entender melhor a profissão, inclusive as crianças. Confira:

1. Lápis de Cor Faber-Castell Goldfaber 36 Cores



Os lápis de cor Goldfaber têm uma gama de cores maravilhosamente suave e intensa e convencem com seu incrível brilho de cor. Materiais de alta qualidade fabricados com uma inovadora tecnologia de produção proporciona máxima resistência à quebra e excelente resistência à luz. Esboços rápidos, hachuras ou gradientes de cor. Todas as técnicas de desenho podem ser obtidas sem esforço com o Goldfaber. Compre a partir de R$ 213,40.

2. A professora encantadora, por Márcio Vassallo



O texto narra a história de Maísa, uma professora que sabia encantar os alunos. Falava sobre estranhezas, esperas, suspiros e silêncios. Ensinava como ver os significados escondidos das palavras, como diminuir medos e multiplicar poesia no pensamento. Por essas e outras razões, não era considerada uma professora que preparasse os alunos para o futuro. No entanto, deixou no coração de cada aluno lições de amor e compreensão da realidade para a vida inteira. Compre a partir de R$ 30,90.

3. Caro professor, por Ana Maria Machado



Em Caro professor, Ana Maria Machado reúne textos destinados aos educadores, trazendo reflexões sobre ensino e aprendizado dentro e fora da sala de aula. Falando diretamente ao professor, discorre desde lembranças pessoais enquanto aluna, professora, jornalista e autora; passa por assuntos que suscitaram polêmicas como os acordos ortográficos e gramaticais, casos de violência dentro e fora da escola, o papel do professor e tantos desafios enfrentados em busca de uma educação de qualidade. Compre a partir de R$ 31,50.

4. Copo Térmico Emborrachado "Professora"



Presenteie a professora favorita com esse charmoso Copo Térmico Emborrachado, para que ele possa apreciar sua bebida favorita com estilo e muita praticidade. Sua tampa possui duas formas de abertura (rosqueável e abre-fecha), conservando a temperatura da bebida por mais tempo. Compre a partir de R$ 49,88.

5. Disciplina positiva para professores, por Jane Nelsen



Com 52 estratégias para lidar com situações desafiadoras em sala de aula, é apresentado em cartas, com ilustrações coloridas, contendo dezenas das principais estratégias de forma objetiva e com exemplos de uso. O professor poderá consultar as cartas sempre que sentir necessidade, e a consulta pode ser feita de modo aleatório. Pode-se, por exemplo, usar uma carta por semana, para que sirva de inspiração. Compre a partir de R$ 30,38.

