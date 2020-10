6 parasitas de gatos e como evitá-los

Assim como qualquer outro pet, os gatos também estão sujeitos a contraírem parasitas e é preciso ficar atento para evitar que esses pequenos invasores afetem a saúde dos bichanos.

Eles costumam provocar problemas bastante sérios, que começam com simples irritações e podem se transformar em doenças graves, como a toxoplasmose, e podem passar para outros animais da casa e até mesmo para seres humanos.

Veja 6 tipos parasitas comuns em gatos e como evitá-los

1 – Pulga

São inevitáveis e o único meio de combatê-las são os banhos e remédios que devem ser tomados ou aplicados todos os meses. Além da coceira, podem causar alergias, anemias e outras doenças nos gatos.

2 – Ácaros

Parecem inofensivos, mas causam coceiras que podem se transformar em feridas, infecção nos ouvidos e até perda de audição no felino. Evitar o acesso do animal à rua e a higienização do ambiente ajudam a evitá-lo. Na dúvida, procure o veterinário para aplicar acaricida.

3 – Vermes redondos

São parasitas intestinais transmitidos pelas fezes de outro animal contaminado ou por contato direto com o próprio animal contaminado. Causam obstrução intestinal, problemas digestivos e desnutrição.

4 – Vermes chatos

Vivem no sistema digestivo do bichano e passam a se alimentar da comida que o gato ingere. Pode causar problemas intestinais no Pet.

5 – Platinossoma

O verme se aloja no fígado dos gatos, causando problemas hepáticos, febre, vômitos e diarreia. A doença causada por esse verme chama-se platinosomose, muito comum em lagartixas, principal causa de contaminação dos pets.

6 – Dirofilaria

O parasita é mais comuns em cães do que em gatos. É conhecido como verme do coração. A contaminação é feita por picada de mosquito que tenha a larva do parasita. Causa vômito, perda de peso e tosse e o tratamento pode até incluir intervenção cirúrgica.

Vale destacar que qualquer que seja o sintoma que seu pet esteja sentido, apenas um veterinário tem capacidade de diagnosticar e receitar o medicamento ou tratamento adequado para cada caso.