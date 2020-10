Tônico capilar de alecrim, canela e gengibre para estimular o crescimento de seu cabelo

Seu cabelo não cresce, significa que precisa de mais força. Embora no mercado existam diferentes alternativas, a natureza está cheia de elementos perfeitos para ajudá-lo a resolver a queda de cabelo. É por isso que o portal Nueva Mujer apresenta a receita de um tônico capilar feito com alecrim, canela e gengibre:

Leia também

Como fazer o tônico capilar

Ingredientes

alecrim fresco

2 xícaras de água

3 paus de canela

gengibre

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água para ferver e adicione a canela. Quando levantar fervura, desligue o fogo e incorpore o alecrim. Cubra a panela e deixe descansar por 10 minutos. Leve o gengibre para o liquidificador e acrescente a mistura de canela e alecrim. Bata até que o líquido fique homogêneo. Coe e coloque o tônico em um frasco de vidro.

Modo de uso

Com o cabelo limpo, aplique o tônico no couro cabeludo, massageando com a ponta dos dedos para ativar a circulação. Deixe secar e repita a operação duas vezes por dia durante um mês seguido.

Benefícios do tônico capilar