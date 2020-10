Suco verde de limão e coentro para uma pele mais jovem e brilhante

Estar trancado em casa e comer todo tipo de coisas leva a alguns resultados em nossa pele que não podemos evitar. Mas, como tudo, esse problema também tem uma solução.

Você pode começar introduzindo alguns preparos saudáveis em sua dieta, como este suco verde de limão e coentro:

Leia também

Suco verde de limão e coentro

Ingredientes

1 xícara de folhas frescas de coentro

2 colheres (sopa) de suco de limão

água a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, adicione as folhas de coentro e o suco de limão. Adicione água conforme necessário e misture até ficar homogêneo. Se a consistência for muito grossa, adicione mais água. Se quiser, você pode acrescentar algumas folhas de hortelã para melhorar o sabor do suco.

As propriedades do suco verde

De acordo com o portal Nueva Mujer, tanto o coentro quanto o limão contêm vitamina C abundante, um poderoso antioxidante que combate a atividade radical livre (envelhecimento prematuro das células).

Também tem benefícios de desintoxicação e perda de peso. De acordo com Shilap Arora, nutricionista macrobiótica, “um simples suco verde caseiro age como uma esponja e limpa seu sistema por dentro. Como todos sabemos, um sistema limpo também resulta em pele mais jovem e brilhante”.