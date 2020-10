Prepare este remédio caseiro para remover as olheiras de um jeito seguro e natural

Além de usar certos cosméticos, também é possível remover olheiras com certos remédios caseiros baratos e fáceis de preparar. Com ingredientes que você pode encontrar em sua cozinha, você pode preparar esta solução natural que promete eliminar essas manchas escuras sob seus olhos.

Como remover olheiras com segurança

De acordo com o portal Nueva Mujer, tudo está na magia do café — que, além de nos fazer sentir acordados, também pode clarear a área sob os olhos. Suas propriedades também ajudam a esfoliar para evitar o aparecimento de acne.

Ingredientes

um recipiente

2 colheres (sopa) de café moído

½ xícara de óleo natural de sua escolha

um coador fino

Modo de preparo

Em um recipiente, adicione o café e o óleo. Misture bem. Deixe descansar por uma semana. Depois, use o coador para remover os flocos de café. Mantenha o preparo longe da luz solar e do calor excessivo.

Modo de uso

Todas as noites, antes de dormir, massageie a área sob seus olhos com uma ou duas gotas deste remédio caseiro depois de limpar seu rosto. Aplique a solução uma vez por dia durante uma semana para começar a notar os resultados.

Por que as olheiras aparecem

Uma das razões pelas quais muitos lutam com círculos escuros é porque a pele sob os olhos representa a camada mais fina de todo o corpo. Para colocá-lo em perspectiva, tem cerca de 0,5 milímetro de espessura — em comparação com o resto do seu corpo, que tem cerca de 2 milímetros de espessura.

Por causa disso, mesmo as menores mudanças sob a pele podem causar estragos em sua aparência. A maioria dos círculos escuros são simplesmente o resultado de sangue e vasos sanguíneos espiando para fora.