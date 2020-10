Os signos que sempre terminam uma briga a seu favor

Alguns signos do zodíaco podem até não comprar brigas sempre, mas quando o fazem tentarão ao máximo ganhar essa batalha, custe o que custar. Confira quais são:

Áries

O ariano pode insistir que está certo mesmo quando sente uma ponta de insegurança sobre isso. Este signo pode tentar se impor e compra brigas sem medir as consequências porque busca ter a razão. No entanto, isso é o oposto de resolver o problema de forma construtiva e ele pode acabar se arrependendo.

Virgem

O virginiano não entra em uma discussão sem bons argumentos e tende a mostrar todas as perspectivas possíveis para provar que está certo. Ele não vê limites quando realmente acredita no que está fazendo e não dará o braço a torcer. São estratégicos e sabem como contornar as situações.

Descubra mais os signos do zodíaco:

Escorpião

Mesmo que isso o faça o sofrer, o escorpiano não irá sair de uma batalha sem achar que venceu e realmente demonstrou o que pensava. Ele tende a ser muito fiel aos seus valores e não teme as consequências ruins que pode enfrentar ou provocar na outra pessoa.

Capricórnio

O capricorniano tem uma grande preocupação em estar certo e agir de forma correta. No entanto, ele pode se deixar levar por conveniências e tentar sair vitorioso mesmo quando sabe que não está agindo com as melhores intenções.