Os signos que se atraem pela motivação, mas depois esfriam

Alguns signos do zodíaco podem iniciar relações entusiasmantes, se atraindo pela motivação e energia do outro. Mesmo assim, eles tendem a esfriar as coisas logo depois.

Áries

O ariano é motivado e gosta de se relacionar com pessoas assim. É normal que no início as aventuras e as novas experiências preencham a conexão, aproximando-o muito. No entanto, ele pode se afastar assim que começar a ficar entediado e demonstrar frieza, deixando nas mãos do outro a missão de reascender a chama e colocar as energias em movimento novamente.

Gêmeos

Em um primeiro momento, o geminiano fará o possível para se aproximar das pessoas divertidas e manter essa conexão que, além de social, tende a ser movida pelo entusiasmo. Mesmo assim, a mudança da dinâmica pode começar, já que ele nem sempre é capaz de decidir exatamente o que quer e pode ficar confuso. Neste caso, a conversa deve ser franca e construtiva, pois ele pode se afastar quando alguém tenta assumir as rédeas sozinho.

Descubra mais sobre outros casais do zodíaco:

Câncer

Especialmente quando se relaciona com alguém que consegue ganhar seu afeto rapidamente, o canceriano tende a ter muito entusiasmo e buscar a aproximação por onde puder. No entanto, a qualquer sinal que possa deixá-lo desconfiado ou com medo de se machucar, este signo pode esfriar e se distanciar. Ele tende a ser dramático e isso não será resolvido sem confronto, diálogos pontentes e troca emocional.

Libra

O libriano tende a se envolver de forma repleta de entusiasmo, mas isso não significa que ele vá se se estabelecer com a pessoa rapidamente. Ele dedica tempo para as suas conexões, mas pode ter mais de uma ao mesmo tempo e isso faz com que ele não consiga evitar o afastamento em algumas ocasiões. Mesmo assim, este signo é flexível e pode voltar a se reaproximar com aqueles que demonstram ao que vieram, mas sem tentar manipulá-lo.

Aquário

O aquariano pode se deixar impressionar e entusiasmar por alguém que tenha muito em comum, mas também mostre outros aspectos da vida. No entanto, ele pode se distanciar quando os assuntos e experiências começam a ser mais profundas, pois sente uma pressão diferente e já não encara tudo como uma “amizade”. Ele demora para se comprometer e a única forma de conseguir isso é entendendo seu espaço e não pressionando. Você saberá se este signo estiver realmente a fim.