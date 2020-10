O conselho para cada signo terminar a semana com sucesso

Estamos no meio da semana e alguns conselhos podem ajudar cada signo a terminar esta fase da melhor forma. Confira:

Áries

A solidariedade deve ser muito mais presente na nossa vida do que pensamos. Ela é expressa ao dividir, mas também ao deixar de julgar as pessoas e passar a compreender melhor o que elas passam.

Touro

O cuidado físico e mental deve ser equilibrado de forma igual para que tudo corra bem na vida. Dormir bem, investir na alimentação saudável e tirar um tempo para você não deve gerar culpa ou ser postergado apenas para os fins de semana! Seu corpo é o principal escudo que o protege.

Gêmeos

Aposte nas ideias, conceitos e imaginação para enfrentar as dificuldades. Tenha confiança na sua capacidade e não se esqueça de se conectar com o seu poder intuitivo: ele dirá o caminho.

Câncer

A insegurança e vulnerabilidade podem acompanhar até aquelas pessoas que demonstram sempre preparo e força! Nem toda mudança ou solução está ao nosso alcance e é importante adquirir experiências para seguir em frente com motivação e coragem.

Leão

A vida é para ser aproveitada com criatividade e autoestima. Tenha orgulho daquilo que você deseja expressar e saiba que quando você valoriza quem é, muitas barreiras desaparecem ou se tornam bem pequenas.

Virgem

Sentimentos de aflição e inimigos invisíveis podem aumentar a preocupação com as debilidades. A tomada de atitude individual, focada em nossos valores e transformações, é a única coisa que pode fortalecer de dentro para fora.

Libra

Potencie as novas ideias, pensamentos bons e as análises do futuro que surgirem em sua mente. Se for necessário, una tudo isso com o desejo de mudança e de cortar aquilo que já não pertence mais a você. A clareza para muitos aspectos virá.

Escorpião

Nada vida é 100% ruim ou bom. É importante saber identificar os aspectos positivos e negativos e traduzi-los em experiências. Lembre-se que tudo muda inclusive as perspectivas; desafios podem ser resolvidos se você deixar o pensamento sair da caixa.

Sagitário

A verdadeira determinação é a coragem de assumir o novo e esclarecer aquilo que precisa vir à luz, mesmo que seja doloroso. Você tem sempre vantagens para atingir as metas que propõe, mas deve perseverar por aquilo que realmente vale a pena; e você vale.

Aquário

Aproveite esta fase de expansão e crescimento que o fará avançar em coisas importantes. Reflita e tenha ainda mais confiança nas suas capacidades; você entende o mundo real e isso não é para qualquer um.

Peixes

Não se anule e assuma como responsabilidade tudo o que os outros abandonaram. É preciso cuidar de si e não sobrecarregar o corpo ou a mente. Se você não zelar por si, quem vai?