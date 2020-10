Kate Middleton mostra que um blazer estruturado valoriza qualquer look

Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, voltou a impressionar com sua elegância e estilo. No último domingo, ela apareceu em um vídeo no seu Instagram para anunciar o a cerimônia do concurso Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano.

No vídeo, Kate veste um blazer estruturado preto que apresenta elegância e estilo. A peça desenvolvida por Alexander McQueen é uma daquelas que caem bem com diversos looks.

Você também pode se interessar:

Além disso, a duquesa ainda usava uma calça preta e top de gola quadrada. Para finalizar, usou brincos minimalistas de pérola em forma de lágrima.

“É tão maravilhoso estar de volta ao Museu de História Natural reaberto, onde todos nós podemos desfrutar de seus tesouros mais uma vez. Estou aqui porque amanhã à noite vou anunciar o 56º Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano”, afirmou Kate.

Confira o look:



Publicidad



LEIA TAMBÉM