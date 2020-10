Importante recurso desenvolvido pelo app WhatsApp que será liberado em breve

O WhatsApp está implementando um suporte dentro do aplicativo de mensagens. Com a novidade, relatar problemas será mais fácil no futuro.

A novidade consta em uma recente atualização beta (2.20.202.7) para o sistema operacional Android.

Atualmente, em caso de solicitação de ajuda, é necessário enviar um e-mail para ‘[email protected]’.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, isso mudará com a criação do suporte dentro da popular plataforma.

O usuário poderá adicionar o relatório preenchendo um campo de texto e poderá incluir informações do dispositivo se estiver relatando problemas.

As informações do dispositivo, como detalhes do sistema e registros, podem ajudar o app de mensagens a analisar a demanda.

Quando finalizado, o usuário receberá uma mensagem em um chat do ‘Suporte WhatsApp’, permitindo a comunicação com o técnico.

Como detalhado, o recurso ainda está em desenvolvimento e estará disponível em uma atualização futura para todos. Confira:

