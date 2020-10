Cortes de cabelo modernos para mulheres de 30 anos

Os meses de confinamento marcaram um antes e depois na relação com nossos cabelos. Afastar-se dos salões de beleza fez com que muitos desejassem receber o final do ano com uma mudança radical de visual, o que não só os ajuda a se adaptar à nova normalidade, mas também pode servir como um estilo de transição entre as estações.

Se você está procurando um novo visual para receber os últimos meses do ano com uma aparência completamente renovada, você deve conhecer os novos cortes de cabelo modernos que serão tendência e ajudá-lo a aproveitar a textura do seu cabelo.

Não importa se você está procurando um visual mais profissional ou mais moderno, já que as tendências desta temporada trazem consigo várias técnicas que podem se adaptar à personalidade e traços físicos um do outro.

Aqui estão os estilos que mais favorecem as mulheres de 30 anos, e como usá-las de acordo com as necessidades do seu cabelo para conseguir o visual que você quer.

Cortes de cabelo modernos que dominarão o final do ano

Camadas longas

Shaggy mullet

Corte assimétrico

Encaracolado e curto

Bob repicado