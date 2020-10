Unicef faz 'obrigadaço' em homenagem aos professores

Para celebrar o Dia do Professor (15), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) criou uma campanha que propõe que alunos e familiares homenageiem publicamente os educadores pelo esforço em manter a aprendizagem nestes tempos de pandemia.

Ítalo Dutra, chefe de Educação do Unicef no Brasil, afirma que o fechamento das escolas significou não só um impacto na vida dos estudantes, mas também na de 2,2 milhões de professoras e professores em todo o Brasil. "Cada um deles, junto com as equipes da gestão escolar e das redes municipais e estaduais de ensino, se empenhou como pôde para que o direito de cada criança e adolescente à educação fosse possível”, explica. Ítalo diz ainda que este é um ano desafiador que exigiu inovações e esforços por parte dos educadores. “Por isso, o Unicef agradece e convida todas e todos a agradecer – a cada professora e professor que não deixou nenhum menino ou menina ficar para trás”, acrescenta.

Como participar da campanha do Unicef e homenagear os educadores

Para participar da campanha, o Unicef convida crianças, adolescentes e suas famílias a postar uma imagem nas redes sociais segurando um cartaz de agradecimento (como na foto desta matéria) ou um vídeo agradecendo aos educadores. Quem quiser pode destacar uma professora ou um professor em especial que fez a diferença em sua trajetória escolar durante a pandemia de Covid-19. Nas postagens, é preciso marcar o perfil @unicefbrasil e incluir a #Obrigadaço. Parte das postagens será replicada nas redes sociais do fundo.

