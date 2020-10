Battle Royale: Garena e CUFA anunciam Taça das Favelas Free Fire

A Garena e a Central Única das Favelas (CUFA) anunciam a Taça das Favelas Free Fire, torneio exclusivo para jovens moradores de favelas de todo o Brasil. Como revelado, por meio de comunicado, as inscrições pode ser feitas gratuitamente neste link, até o dia 25 de outubro.

Após o período de inscrições, a Etapa Estadual da Taça das Favelas Free Fire acontecerá entre os dias 2 e 8 de novembro.

Neste período, dentro de cada estado, 48 times serão divididos em 4 grupos de 12 times. Depois de 3 quedas, os 3 melhores times de cada grupo passam para a Final Estadual, onde as 12 melhores equipes do estado enfrentam-se em 6 quedas.

“A equipe vencedora terá o título de Campeã Estadual e passa para a próxima fase, com início no dia 13 de novembro”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, na Etapa Nacional, as 27 equipes Campeãs Estaduais, e outras 9 equipes (não-campeãs, selecionadas com base no desempenho que tiveram na fase anterior), serão divididas em 3 grupos de 12 times e, depois de 6 quedas, as 4 melhores equipes de cada grupo passam para a final, que acontecerá em 5 de dezembro.

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: