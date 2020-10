5 produtos de beleza em super promoção no Prime Day

Os produtos de saúde, cuidados pessoais e beleza também foram outra categoria que apresentou crescimento durante o isolamento social. As buscas por eles aumentaram em 80% nos sites de comércio eletrônico brasileiro segundo dados da agência Core Biz, especializada em marketing on-line para varejistas, sobre as vendas do primeiro semestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Durante o primeiro Prime Day brasileiro, que acontece até quarta-feira (14), alguns dos produtos de beleza mais desejados estão com descontos de até 40%. Selecionamos 5 itens para você conferir:

1. Royal Vanity Prata Joli Joli



Conjunto de maquiagem para olhos, rosto e boca. Royal Vanity Joli Joli garante as ferramentas para um visual completo e lindo. Comece sua coleção de maquiagem com itens clássicos e muito versáteis. Compre no Prime Day de R$ 131,90 por R$ 84,51.

2. Necessaire Unissex Grande Maria Adna



Necessaire confeccionada em material sintético de alta qualidade e revestimento em tecido 100% algodão, garantindo qualidade e uma maior durabilidade à peça. Apresenta amplo espaço interno, um bolso externo e uma alça de mão lateral, que auxilia no seu transporte. Compre no Prime Day de R$ 153,00 por R$ 122,40.

3. Paleta de Sombras e Pincéis Tropical Ludurana Macrilan



Kit com paleta de sombras com 20 cores e 6 pincéis profissionais para esfumar as maquiagens. Compre no Prime Day de R$ 136,90 por R$ 109,50.

4. Gel de Limpeza Purified Skin Neutrogena 150 g



Este gel de limpeza de maquiagem é o 1º mais vendido em Loções e Sabonetes Faciais. Sua formulação com ácido glicólico proporciona a renovação celular da pele desde o primeiro uso. Compre no Prime Day de R$ 33,90 por R$ 19,90.

5. Máscara Cílios Sensacionais Lavável Maybelline



Ter cílios lindos é importante na vida de toda mulher. Um dos produtos criados para ajudar você com isso é a Máscara de Cílios Sensacionais Maybelline. A máscara de cílios Maybelline alcança até os menores cílios, pois conta com 10 camadas de cerdas. Compre no Prime Day de R$ 45,90 por R$ 27,99.

