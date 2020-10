5 eletrodomésticos para renovar a cozinha com descontos do Prime Day

A cozinha é o ambiente mais utilizado da casa, e já se tornou um espaço de convivência, deixando de ser apenas um local para cozinhar. Por isso, ela deve ser agradável, funcional e equipada com eletrodomésticos modernos.

Selecionamos os 5 principais eletrodomésticos que estão em promoção durante o Prime Day, evento exclusivo para assinantes do Amazon Prime que vai até meia-noite de hoje (14), para você aproveitar os descontos. Alguns dos eletrodomésticos, que incluem cafeteiras e liquidificadores, podem ser bem úteis. Confira:

1. Termocirculador Sous Vide Easy Cook







O Sous Vide não é apenas um aparelho, mas sim uma técnica de cozimento onde o alimento é cozido submerso na água em sacos plásticos fechados sob vácuo, possibilitando um cozimento uniforme e no ponto que você desejar. Compre no Prime Day de R$ 674,69 por R$ 469,99.

2. Nespresso Inissia







A cafeteira Nespresso Inissia Cream permite o preparo automático de Café Espresso (40ml) e Café Lungo (110ml). Compartimento para até 6 cápsulas de café usadas, modo de economia de energia programável e desligamento automático após 9 minutos sem uso. Compre no Prime Day de R$ 549,00 por R$ 339,00.

3. Liquidificador Individual Hamilton Beach Vermelho 110v







Este liquidificador tem copo portátil com tampa para viagem que permite beber direto do recipiente com capacidade para 400 ml. Sua jarra é chamada de tritan que reúne o melhor do vidro e do plástico em um só, leve e resistente a estilhaços e manchas. Compre no Prime Day de R$ 121,49 por R$ 79,99.

4. Cafeteira Dolce Arome Mondial 220v Preto Inox







Perfeita para quem precisa de praticidade no dia-a-dia, a cafeteira elétrica da Mondial garante o seu café saboroso e quentinho com mais agilidade. Com design em aço escovado, ela conta com uma jarra que pode ser levada à mesa e uma placa de aquecimento que conserva a temperatura do seu café por mais tempo sem alterar o sabor. Compre no Prime Day de R$ 219,90 por R$ 118,90.

5. Chaleira Elétrica 1.7 litro 110v Cadence







A Chaleira Elétrica Cadence possui design exclusivo, feito para auxiliar completamente no dia a dia. Uma excelente opção para os que não querem perder muito tempo no preparo de alimentos e bebidas. Assim, se você tem uma rotina agitada e corrida, esta chaleira é ideal para você. Ela vai te ajudar a preparar o chá enquanto você foca sua atenção em outras coisas do café da manhã. Também é para os amantes da tecnologia, que não dispensam uma boa xícara de chá, seja ao acordar, durante a tarde, ou mesmo antes de dormir. Compre no Prime Day de R$ 219,90 por R$ 118,90.

