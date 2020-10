5 dicas para cães que tem medo de trovão

Nós, humanos adultos, vez ou outra nos assustamos com trovões mais fortes. Claro, por nossa característica cognitiva, assim que entendemos a origem do barulho nos acalmamos e continuamos com o que fazíamos. Com os cães, porém, a coisa é diferente.

Os cachorros não têm a capacidade de entender de onde vem o trovão e o que ele significa. Para eles, o barulho alto e estrondoso é um sinal de alerta, de perigo, e se não estiverem acostumados, ficarão completamente apavorados.

A primeira reação dos pets neste caso será buscar um local para se esconder, onde se sintam seguros. Em alguns casos, podem tentar fugir, pular portões e janelas, em uma medida de desespero.

Segue 5 dicas para lidar com os cachorros durante as tempestades com trovão:

1 – Som alto

Acostume seu cachorro desde cedo ao barulho alto, gradativamente. Grave trovões e coloque para o pet ouvir enquanto brinca com ele, aumentando gradativamente

2 – Feche bem as portas e janelas

Além de abafar o som, impede que os cães apavorados fujam para a rua ou pulem uma janela e se machuquem

3 – Coloque o abrigo do pet por perto

A casinha ou o abrigo é onde o animal se sente mais seguro, e se estiver perto do tutor ele se sentirá mais segurança.

4 – Passe segurança

Se o cão estivar muito apavorado, pegue ele no colo e o acalme. Se ele estiver na casinha assustado, converse com ele e procure distraí-lo

Reprodução

5 – Protetores auriculares

Algumas lojas especializadas possuem protetores auriculares para cães que reduzem bastante o barulho, e pode ser uma solução em casos extremos

Há ainda casos em que o animal entra em choque, fica salivando excessivamente, paralisado, e até tenha taquicardia.

Nesses casos, a melhor solução é conversar com o veterinário e buscar uma medicação para acalmá-lo.